Не садіть поряд з яблунею ці рослини: залишитеся без урожаю

Не всі рослини можуть уживатися в саду і деякого сусідства слід уникати

Правильний догляд за рослинами не завжди допомагає отримати добрий урожай. Чималий вплив на садові та городні культури впливаю їхні сусіди. Наприклад, культури, які мають спільних шкідників і хвороби неспроможні повноцінно зростати поруч. Деякі рослини виділяють у ґрунт речовини, які можуть як негативно, так і позитивно вплинути на зростаючі поряд культури.

Це стосується яблунь. Поруч із цим фруктовим деревом радять садити квіти.

Не рекомендується садити яблуню поруч із хвойними деревами та особливо ялицею, яка сильно закислює ґрунт. А якщо є план посадити яблуню на місце, де раніше росли хвойні, краще не втілювати його в життя мінімум 3 роки. Ґрунт повинен очиститися.

Не найкращим сусідом для яблуні буде персик. Поруч вони не зможуть повноцінно розвиватись. Персик живитиме багато речовин із ґрунту і яблуні просто не вистачатиме їх.

Аналогічна ситуація з картоплею. Коренеплід візьме з ґрунту всі поживні речовини, а дерева хворітимуть чи загинуть.

Поруч із черешнею яблуні не вистачатиме вологи. Це погано позначиться на врожаї та самому дереві.

Червивий урожай яблук можна отримати, якщо поряд зростатиме горобина.

Глід і бузок зазвичай притягують до себе багато шкідників, які потім поселяються на яблуні, тому їх також не радять садити поряд.

І, зрештою, калина. Мало того, що вона забиратиме багато вологи з ґрунту, так ще й може стати винуватцем появи попелиці на яблуні.

Задля гарного врожаю яблук садіть дерево поруч із грушею, айвою та сливою. Клен захищатиме яблуню від плодожерки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини-компаньйони відлякають від перцю попелицю.