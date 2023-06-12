Петрів піст 2023: що суворо заборонено робити у цей період

Петрів піст вважається часом духовного покаяння і самовідданості Богу

У червні 2023 року православні віруючі відзначають кілька церковних свят, а з 12 числа починається Петрів піст, який вважається одним із "найщадніших", оскільки з раціону виключається лише кілька продуктів. Але під час посту діє низка заборон, яких слід дотримуватись.

Цього року Петрів піст триватиме цілий місяць — до 12 липня. Як правило, віряни присвячують цей час молитвам, покаянню та поклонінню Богу, тому часто ходять до церкви і беруть участь у богослужіннях. У ці дні не заведено влаштовувати масові гуляння та гучні розваги.

Що не можна їсти в Петрів піст

Враховуючи, що цей пост є нестрогим, а тому й найпопулярнішим серед чотирьох багатоденних постів у православних християн у році, то з раціону виключається лише м’ясо, яйця, молоко, а в деякі дні заборонено також вживати рибу та олію.

Що заборонено робити в Петрову посаду

Протягом місяця, коли діє пост, православна церква закликає вірян дотримуватися низки заборон, якщо вони хочуть очистити душу і тіло, а також стати ближчими до Бога. З 12 червня по 12 липня не можна:

Грати весілля;

Брати чи давати в борг;

Стригти волосся;

Працювати після заходу сонця;

Займатися рукоділлям;

Лаятися, висловлюватися нецензурно та бажати комусь зла.

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