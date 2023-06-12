Капуста буде рости пишною та міцною: яким настоєм відвадити від рослини хрестоцвіту блішку

Паразити можуть загрожувати врожаю капусти, тому важливо вносити особливі підживлення

Популярна культура на городі – капуста – часто страждає від шкідників, включаючи ненажерливу білокрилку. Не менш небезпечна для вашого врожаю і хрестоцвіта блішка. Однак із паразитом легко впораються натуральні продукти.

Щоб відвадити від капусти хрестоцвіту блішку, спробуйте чотири саморобні засоби. Про це розповідає видання "Зелена садиба".

Хрестоцвіта блішка дуже небезпечна для капусти: як для розсади, так і для молодих саджанців чи навіть дорослих рослин. Розпізнати шкідника просто: це чорні мошки з металевим відблиском, у яких два довгі вуса. Комахи добре виживають на городі. Якщо на листі капусти проколи та виразки, то, ймовірно, "попрацював" вищезгаданий шкідник.

Як позбутися хрестоцвітої блішки на капусті? Є багато магазинних препаратів, але також ви можете спробувати подолати шкідника за допомогою натуральних засобів.

По-перше, обробіть рослину настоєм часнику (розраховуйте 1 кг на відро води). По-друге, ефективно працює оцтовий розчин (співвідношення з водою становить 1 до 3). По-третє, ви можете обприскувати капусту ефірною олією ялиці (додайте 15 крапель у відро води, попередньо розчинивши у солі чи спирті).

Крім того, досвідчені городники радять присипати грядки з капустою попелом чи тютюновим порошком. Ця проста маніпуляція ефективна проти хрестоцвітої блішки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з капустяною міллю. Якщо правильно обробити капусту, ніякі шкідники не будуть страшні.