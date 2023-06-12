Чим обприскувати помідори, щоб отримати більше врожаю: секрет досвідчених дачників

Правильний догляд за томатами збільшить плодоношення

Щедрий урожай помідорів неможливо одержати без правильних добрив. Особливо важливо підтримати зростання культури у червні. Досвідчені городники обходяться без магазинних засобів, а використовують саморобне підживлення.

Щоб підвищити врожайність томатів, рослину слід обприскувати борним розчином. Про дієвий секрет дачників пише Ukr.media.

Так, розчин на основі борної кислоти покращить плодоношення томатів. Крім того, підживлення сприяє зав’язі та зростанню культури, а ще підвищує цукристість плодів.

Як приготувати добриво з бору для помідорів? Все дуже просто: вам потрібно розвести 10 г порошку борної кислоти в 10 л води.

Як удобрювати томати борним розчином? Добриво вноситься в період цвітіння другої та третьої квіткових кистей. Необхідно обприскувати помідори двічі протягом десяти днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з вершинною гниллю на помідорах – поширена проблема, з якою стикаються дачники. А ще ми писали про захист томатів від іншої частої хвороби – фітофторозу. Дієвий розчин проти цієї інфекції легко приготувати власноруч.