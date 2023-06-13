Чому огірки виростають гіркими: причина лише у поливі

Правильний полив — запорука гарного врожаю

Якщо у вас є свій город, ви напевно хоч раз, але стикалися з такою проблемою, що огірки виростали гіркими, і навіть вони можуть навіть потріскатися. Виявляється, вся причина – це неправильний полив рослин.

Як відзначає портал prostoway, секрет розкішного врожаю, який не потрібно буде викидати через гіркоту чи тріщини, полягає в регулярному та помірному поливі. Розбираймось докладніше.

Як правильно поливати огірки, щоб вони не гірчили

Перше — намагайтеся уникати нерегулярного поливу. Пам’ятайте, що огірки люблять вологість, тому їх потрібно добре та часто поливати. Якщо полив проводиться через один раз, то будьте готові до того, що ваш урожай буде гірким.

І друге — огіркам не потрібен рясний полив. Варіант поливу раз на тиждень, але великою кількістю води ще гірше, ніж нерегулярний. У такому разі з’являється не тільки гіркота, а й порожнеча в плодах, що веде до розтріскування плодів.

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