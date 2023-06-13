Яйця нам’яко: ідеальний час варіння до секунди

Точний час варіння

Ми розповідали, як варити яйця, щоб вони легко чистились. Багато хто любить яйця з м’яким жовтком. Але у їх приготуванні бувають складнощі.

Ці яйця дуже легко переварити чи недоварити, якщо забути засікти час або не знати точний час готування. Деякі поради кажуть про три чи п'ять хвилин для ідеальних яєць нам'яко, проте точний час трохи інший. Скільки і як правильно варити яйця, розповідаємо разом із molbuk.ua.

Які яйця обрати для варіння

Найсвіжіші яйця краще не варити, а зачекати кілька днів. Щоб вони вийшли ідеальними у зазначений час, оберіть яйця категорії С1. Це яйця середнього розміру, кожне вагою від 53 до 62,9 грамів (середній розмір). Відмітка про це є на кожному магазинному яйці.

Скільки варити яйця

Ідеальний час яйця нам'яко — рівно 3 хвилини й 20 секунд. Ні більше, ні менше. Саме за таких умов білок встигне приготуватися, а жовток залишиться рідким.

Яйця закладають в холодну воду, можна додати маленьку ложку солі. Час засікають одразу після закипання.

Коли спрацює таймер, одразу дістаньте яйця з окропу і розмістіть їх під потік холодної води. Це потрібно, щоб зупинити процес приготування. Жовтки затверднуть, якщо просто лишити їх в гарячій воді.

Тепер ви знаєте, як зварити яйця з твердим білком та рідким жовтком. Також ми розповідали, як готувати ідеальний пашот.