Три "золоті" правила вирощування лілій: що зробити, щоб квіти радували пишністю
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Лілія досить невибаглива, але все ж таки вимагає уваги квітників
Лілія — одна з невибагливих у догляді квіток, яку можуть вибрати для своєї ділянки квіткарі. Однак і цій рослині потрібна увага і правильні умови, щоб вона пишно квітнула й розвивалася.
Дачникам слід знати про три "золоті" правила вирощування лілій. Про це розповідає портал Ukr.media.
- Правило №1: сонячне світло у першій половині дня
Будь-яким квітам потрібне сонце, але якщо деякі рослини вимагають великої кількості сонячного світла для пишного цвітіння, то до лілій застосовуйте трохи інший підхід. За словами агрономів, лілія потребує освітлення лише у першій половині дня. Зважайте на це при виборі місця для посадки цибулин.
- Правило №2: мінімум добрив
Досвідчені садівники використовують при вирощуванні лілій профільні добрива. Головний нюанс – не перестаратися з підживленням. Так, 2-3 рази протягом сезону – достатньо. Якщо внести більше засобів, то ліліям на користь це не піде.
- Правило №3: відсутність зрізів
Не рекомендується зрізати лілії, бо це загрожує різними захворюваннями. Ріжучі інструменти взагалі використовувати заборонено. Хочете насолоджуватися пишними квітами – дайте ліліям спокійно процвітати на ділянці.
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