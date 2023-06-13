Три "золоті" правила вирощування лілій: що зробити, щоб квіти радували пишністю

Лілія досить невибаглива, але все ж таки вимагає уваги квітників

Лілія — одна з невибагливих у догляді квіток, яку можуть вибрати для своєї ділянки квіткарі. Однак і цій рослині потрібна увага і правильні умови, щоб вона пишно квітнула й розвивалася.

Дачникам слід знати про три "золоті" правила вирощування лілій. Про це розповідає портал Ukr.media.

Правило №1: сонячне світло у першій половині дня

Будь-яким квітам потрібне сонце, але якщо деякі рослини вимагають великої кількості сонячного світла для пишного цвітіння, то до лілій застосовуйте трохи інший підхід. За словами агрономів, лілія потребує освітлення лише у першій половині дня. Зважайте на це при виборі місця для посадки цибулин.

Правило №2: мінімум добрив

Досвідчені садівники використовують при вирощуванні лілій профільні добрива. Головний нюанс – не перестаратися з підживленням. Так, 2-3 рази протягом сезону – достатньо. Якщо внести більше засобів, то ліліям на користь це не піде.

Правило №3: відсутність зрізів

Не рекомендується зрізати лілії, бо це загрожує різними захворюваннями. Ріжучі інструменти взагалі використовувати заборонено. Хочете насолоджуватися пишними квітами – дайте ліліям спокійно процвітати на ділянці.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси догляду тюльпанів після цвітіння. Три поради зроблять так, щоб квіти стали ще пишнішими.