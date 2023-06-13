Чим обробити томати, щоб відлякати попелицю та інших шкідників: секрет британського садівника

Захистити томати від шкідників допоможе саморобний засіб із особливим натуральним інгредієнтом

Помідори потребують правильних добрив, хорошого грунту і достатнього поливу. Щоб отримати щедрий урожай плодів, важливо захистити рослину від шкідників – попелиці та інших небажаних комах.

Обробка саморобним засобом убезпечить томати на городі від будь-яких паразитів. Про це розповів британський експерт із садівництва Метт Хагенс виданню Express.

Шкідники – величезна проблема, з якою стикаються городники. Попелиці, черв’яки та інші паразити люблять помідори так само сильно, як і ми, чим порушують розвиток томатів і загрожують урожаю. Однак не поспішайте витрачати гроші на магазинні засоби: відвадити від помідорних грядок небажану живність допоможе розчин, який легко приготувати своїми руками.

Чим обробляти помідори для захисту від шкідників? Британський садівник пропонує змішати трохи води, трохи засобу для миття посуду та кілька крапель олії німу. До речі, олія дерева нім часто використовується в дачних цілях, адже захищає культури від різних інфекцій, включаючи грибкові. За словами експерта, саморобний засіб для томатів – це екологічно чисте рішення, яке тримає шкідливих комах у страху.

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