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Що таке комарі та мухи: посадіть ці рослини у себе вдома, і забудьте про комах назавжди

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Запахи цих рослин відлякують комах.
Запахи цих рослин відлякують комах.. Фото santeplusmag.com

Забудьте про різні спреї, браслети та мазі від комах

Дві найнебажаніші комахи, які перетворюють наше повсякденне життя на справжній кошмар — це мухи та комарі. Вони дуже набридливі, а ще можуть переносити різні захворювання, тож з ними треба боротися. На щастя, є багато ефективних та натуральних способів.

Замість того, щоб вдаватися до хімічних речовин, щоб тримати їх якомога далі від вашого будинку, чому б не скористатися перевагами деяких рослин проти комах, пише santeplus. Тим більше безліч з них дуже красиві і просто вирощуються.

Як позбутися мух і комарів за допомогою рослин

Календула — ця помаранчева однорічна квітка, яку легко вирощувати, має репелентні властивості. Його інтенсивний запах неприємний для мух та комарів.

календула

Розмарин — ще одна рослина, що відлякує мух і комарів. Своїм камфорно-деревним, але різким запахом він здатний відлякати цих комах.

розмарин

Запашна герань також є популярним засобом від комарів та мух. Його натуральний лимонний смак нагадує лимонну траву. Так само його запах здатний відлякувати комах і паразитів.

герань

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мух у житлі. Дійсну пастку легко виготовити своїми руками.

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#Комар #Комахи #Муха #Лайфхак