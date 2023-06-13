Що таке комарі та мухи: посадіть ці рослини у себе вдома, і забудьте про комах назавжди

Забудьте про різні спреї, браслети та мазі від комах

Дві найнебажаніші комахи, які перетворюють наше повсякденне життя на справжній кошмар — це мухи та комарі. Вони дуже набридливі, а ще можуть переносити різні захворювання, тож з ними треба боротися. На щастя, є багато ефективних та натуральних способів.

Замість того, щоб вдаватися до хімічних речовин, щоб тримати їх якомога далі від вашого будинку, чому б не скористатися перевагами деяких рослин проти комах, пише santeplus. Тим більше безліч з них дуже красиві і просто вирощуються.

Як позбутися мух і комарів за допомогою рослин

Календула — ця помаранчева однорічна квітка, яку легко вирощувати, має репелентні властивості. Його інтенсивний запах неприємний для мух та комарів.

Розмарин — ще одна рослина, що відлякує мух і комарів. Своїм камфорно-деревним, але різким запахом він здатний відлякати цих комах.

Запашна герань також є популярним засобом від комарів та мух. Його натуральний лимонний смак нагадує лимонну траву. Так само його запах здатний відлякувати комах і паразитів.

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