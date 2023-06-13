Повинні бути у гардеробі кожної модниці: топ-5 найпопулярніших суконь на літо

Легка сукня — ідеальне вбрання для спекотного літа

Сукня — оптимальний варіант для будь-якого жіночого образу, особливо у літній сезон. Є безліч різних фасонів, які ідеально підкреслять вашу талію або ніжки, а також додадуть образу елегантності та жіночності.

Стилісти вказали на п’ять моделей суконь, які влітку 2023 користуватимуться особливою популярністю, тому що виглядають дорого і лаконічно, на них немає зайвих деталей, стразів та яскравих принтів. На що слід звернути увагу модницям розповіли експерти у матеріалі видання OBOZREVATEL.

Сукня-піджак

Ця модель закралася в гардероби дівчат ще кілька років тому, але залишається досі актуальною. Сукня-піджак виглядає елегантно та підійде для жінок з будь-якими параметрами. Якщо хочете підкреслити стрункі ніжки, сміливо можна вибирати довжину міні.

стильний образ із сукнею-піджаком

Сукня-сорочка з поясом

Така сукня підійде для повсякденного образу, її можна поєднувати з кросівками та босоніжками. Найкраще для літа вибирати сукню з бавовни чи льону. Стилісти вказали на те, що пояс має бути в тон сукні, а саме вбрання – у спокійних тонах.

Стильний образ із сукнею-сорочкою

Сукня-міді із зав’язками на шиї

Ця модель точно додасть вашому образу жіночності та легкості. Підкреслити look можна яскравими аксесуарами, зокрема сумочкою чи масивними сережками. Або вибирайте сукню з дрібним принтом.

Стильний образ із сукнею-міді

Сукня-комбінація

Зробити образ більш "дорогим" допоможуть сукні з шовку або атласу і американською проймою (виріз, що оголює плечі і декольте та злегка прикриває зону). Сукні-комбінація виглядає неймовірно сексуально та елегантно.

Стильний образ із сукнею-комбінацією

Сукня із запахом

Ще одна модель, популярна серед модниць, тому що вона підходить для будь-якої фігури. За допомогою такої сукні можна підкреслити талію та стегна. Стилісти рекомендують вибирати однотонне вбрання.

Стильний образ із сукнею на запах

"Телеграф" писав раніше, які шорти не варто купувати навіть на розпродажі. Стилісти кажуть, що вони зіпсують ваш образ і "зіпсують" фігуру.