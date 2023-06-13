Швидко, зручно та з будь-якої точки світу: прості способи передати показання лічильника за газ

Є кілька зручних способів, щоб передати показники лічильників за допомогою смартфона чи комп’ютера

Передавати показання лічильників за газ потрібно щомісяця період із 1 по 5 число. Зробити це можна як по телефону, так і через спеціальні сервіси, не виходячи з дому.

На порталі "Твій Газзбут" назвали п’ять популярних та зручних способів передати показники лічильників онлайн. Також українцям нагадали, що дуже важливо робити це вчасно, щоб уникнути переплат чи неправильних нарахувань.

Так, передавати показники лічильників за газ можна за допомогою:

Особистий кабінет на 104.ua

Щоб передати показники в цей спосіб, необхідно для початку зареєструватися за посиланням. Після цього в головному меню необхідно вибрати розділ "Показання" та ввести дані.

Мобільний додаток 104 Mobile Light для iOS та 104 Mobile для Android

Спочатку потрібно встановити цю програму на ваш смартфон. Логін та пароль такий самий, як і для Особистого кабінету на порталі 104.ua. Якщо особистого кабінету у вас немає, зареєструйтесь. У програмі виберіть розділ "Передати показники" та введіть необхідні дані.

Бот 7104ua у Viber

У месенджері Viber є бот, за допомогою якого можна передати Оператору газорозподільного механізму показники лічильника. Перейти в бот можна за посиланням або відсканувавши QR-код. Потім у головному меню виберіть розділ "Показники", виберіть відповідний лічильник та введіть дані.

Бот 7104ua в Telegram

Перейти до Telegram-бота ви можете за посиланням. Далі нічого складного: у головному меню виберіть розділ "Показники" та введіть потрібні вам дані.

IVR у контакт-центрі

Щоб передати показники лічильника за газ у такий спосіб, зателефонуйте до контакт-центру, який відповідає за ваш регіон, а далі дійте за інструкцією голосового помічника.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як і коли потрібно передавати показники лічильників. Це необхідно робити не тільки правильно, а й вчасно, щоб уникнути переплат.