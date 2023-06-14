Огірки обожнюють це органічне добриво: з чого приготувати підживлення

Не витрачайте гроші на магазинні засоби, а використовуйте органічну альтернативу для підживлення огірків на городі

Щоб отримати розкішний урожай огірків, важливо правильно удобрювати культуру. Рослина добре сприймає органічні підживлення. Вам не доведеться витрачати гроші на магазинні продукти, саморобне добриво цілком реально приготувати своїми руками.

Досвідчені городники радять удобрювати огірки розчином на основі хліба. Рецептом підживлення ділиться видання "Зелена садиба".

Ключовий інгредієнт органічного добрива для огірків – хліб. Це один із найпростіших продуктів, які використовують дачники для підтримки культури. Завдяки поживному підживленню огірки ростуть міцними та здоровими.

Як приготувати хлібне добриво для огірків? Наріжте на невеликі шматочки чорний чи сірий хліб. Наповніть ними відро на дві третини. Залийте водою. Поставте під прес у тепле місце на 7-10 днів. У вас вийде такий собі хлібний квас для огірків. Розведіть рідину із водою у співвідношенні 1:3.

Як удобрювати огірки підживленням з хліба? Підживлення вноситься при поливі. Достатньо поливати огірки під корінь один раз на тиждень під час початку цвітіння до кінця вегетації.

Додамо, що з цим добривом потрібно бути обережно, якщо на ділянці кислий ґрунт. У такому разі рекомендується доповнити засіб крейдою (достатньо 100 г на одне відро).

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