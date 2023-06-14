Навіщо до пральної машини додавати лавровий лист: лайфхак, про який мало відомо

Такий спосіб здавна використовували наші мами та бабусі

Процес прання не настільки простий, як може здатися на перший погляд, тому що існує ряд помилок, через які річ може зіпсуватися та втратити свій насичений колір. Але не всі господині знають, як можна виправити цю проблему і зробити так, щоб одяг виглядав як новенький. А весь секрет у кухонній приправі.

Експерти радять перед пранням додавати в машинку кілька лаврових листів, які допомагають освіжити одяг і зберегти його колір навіть краще за дорогі розрекламовані кондиціонери. Як застосовувати лайфхак поділилося видання Archidea.

Як використовувати лавровий лист при пранні

Візьміть 10 лаврових листочків, покладіть у невеликий мішечок, додайте туди чотири столові ложки харчової соди і перемішайте. Потім мішечок відправте в барабан пральної машинки разом із речами. Вибирайте температуру води не більше 30 градусів.

Також можна взяти кілька лаврових листів, покласти у каструлю, залити водою та довести до кипіння. Зачекайте 15-20 хвилин, поки вода охолоне і покладіть туди одяг на кілька годин. Після цього виперіть його в машинці.

"Телеграф" писав раніше, навіщо додавати перед пранням у барабан кульки із фольги. Експерти розповіли, як цей хитрий трюк вплине на одяг.