Названі щасливчики тижня за картами Таро: їх чекає успіх і виконання бажань

Чотири знаки Зодіаку можуть чекати на гарні новини та події

Середина червня багатьом принесе нові враження та зміни у житті, проте чотири знаки Зодіаку найближчими днями будуть особливо удачливі.

Це Скорпіони, Стрільці, Козероги та Риби, — каже розклад за картами Таро від "Телеграфу", складений для всіх знаків на тиждень з 12 по 18 червня.

Скорпіонам випав Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, ось-ось виповниться Ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Стрільцям випав Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним та ризикованим.

Козерогам випала перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Рибам випала Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.