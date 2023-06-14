Яку процедуру треба проводити з помідорами у теплиці: від цього залежить висока врожайність

Розкриваємо декілька правил пасинкування

Період активності на дачі не зменшує темп, тому не час забувати про турботу про майбутні врожаї. В даний сезон багато городників вирощують помідори, які є однією з найбільш популярних та корисних овочевих культур.

Для томатів, що вирощуються в теплиці, особливо важливо проводити пасинкування. Ця процедура сприяє швидшому дозріванню плодів і одночасно збільшує тривалість плодоношення, що своєю чергою збільшує врожайність. Пасинки, пише ukr.media, є бічні відростки, які виникають з листових пазух.

Що потрібно знати про пасинкування томатів

Перед початком процедури пасинкування потрібно вирішити, зі скількох пагонів формують кущ. Зазвичай вибирається варіант з одним пагоном, але також можливе вирощування помідорів з 2 або 3 пагонів.

Перевага використання одного стебла полягає у кращій циркуляції повітря та можливості збільшення щільності посадки. Непотрібні пасинки відділяються вранці за хорошої погоди, щоб рослина встигла затягнути рани до вечора. За три дні до цієї процедури рослину не поливають і не підгодовують, після чого слід полити її та дати деревної золи.

Важливо дотримуватись кількох правил пасинкування: не можна видаляти більш як три пагони, а процедуру слід проводити щотижня без використання інструментів, щоб мінімізувати ризик зараження рослини.

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