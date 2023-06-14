Сусіди гризтимуть нігті: три правила, які забезпечать пишне цвітіння лілій

Дотримуйтесь цих простих рекомендацій та насолоджуйтесь рясним цвітінням прекрасних квіток

Лілії є символом чистоти, ніжності, величі та витонченості. Вони використовуються для декорування садів, створення букетів та інших квіткових композицій. Однак, щоб повною мірою насолодитися їхньою пишнотою, необхідно досягти активного процесу цвітіння у лілій.

Нерідко виникають труднощі у досягненні цієї мети через неправильне поводження з культурою. На щастя, є певні правила, дотримуючись яких можна досягти пишного цвітіння лілій, пише ukr.media.

Правильна кількість сонця

Якщо багато культур потребують багато сонячного світла для пишного цвітіння і краси, то лілії мають зовсім інші потреби. Для цих квітів необхідне освітлення лише у першій половині дня.

Не перегодовуйте

Якщо ваша мета досягти пишного цвітіння лілій, краще застосовувати спеціальні добрива і не більше 2-3 разів за сезон. Перевищення підгодівлі не принесе жодної користі рослинам.

Насолоджуйтесь ними на дачі

Краще не обрізати лілії, щоби не викликати різні захворювання. Також не рекомендується для цього використовувати гострі інструменти. Ідеальним варіантом буде просто залишити ці чудові квіти на ділянці.

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