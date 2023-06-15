Маст-хев будь-якого гардеробу: з чим цього літа носити білу футболку

Базові речі завжди будуть у моді

Кожна дівчина прагне виглядати красиво, тому використовує головні тренди 2023 року, щоб формувати стильні та яскраві образи. Але не варто забувати про базовий гардероб, до якого входиш біла футболка. Мабуть, її має кожна модниця, тому що з нею ідеально поєднуються будь-які речі.

Стилісти кажуть, що за допомогою білої футболки можна придумати як звичайний прогулянковий look, так і нестандартні аутфіти чи образи для вечірок. З якими речами цього літнього сезону найкраще поєднувати цей базовий елемент одягу, розповіли у матеріалі видання OBOZREVATEL.

З чим носити білу футболку влітку 2023

З класичним піджаком

У моді зараз піджаки вільного крою, а за їх допомогою можна подати будь-яку річ по-новому, зокрема й білу футболку. Завершити образ можна класичними штанами чи джинсами, кросівками чи лоферами, додавши сонцезахисні окуляри та сумочку.

біла футболка з піджаком

Total-white

Такі образи завжди виглядають стильно та ефектно, тому сміливо можете комбінувати білу футболку із штанами або джинсами такого ж відтінку. А свій look можна виділити однією яскравою деталлю, наприклад, підвіскою, хусткою або іншим аксесуаром.

біла футболка в образі Total-white

Зі спідницями різної довжини

Цього сезону актуальні спідниці міді, максі, мідаксі й базова біла футболка відмінно з ними поєднуватиметься. Взуття також можна вибрати будь-яке, яке вам більше до душі: кросівки, кеди, босоніжки або туфлі-човники. Такий образ буде одночасно простим та стильним.

біла футболка в поєднанні зі спідницями

Сарафан

Не бійтеся робити ваші образи цікавими, тому зверху білої футболки надягайте сарафани, можна в тон, а можна в ніжних відтінках або з яскравим принтом — все залежить від вашого настрою. Завершити look можна лоферами, кедами чи туфлями-човниками.

біла футболка з сарафаном

"Телеграф" писав раніше, з чим цього літа можна комбінувати шовкову спідницю. Стилісти поділилися цінними порадами.