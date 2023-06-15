На них чекає море радості: яким знакам Зодіаку карти Таро обіцяють багато хорошого у червні

Ці знаки зможуть дочекатися хороших новин, вирішити конфлікти та повернути втрачене

Початок літа 2023 року багатьом приніс добрі новини, проте чотири знаки Зодіаку можуть чекати на особливо добрі новини.

Ними є Овен, Телець, Рак і Риби, — каже розклад за картами Таро, який "Телеграф" склав на червень.

Овнам випав перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск у кінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Тельцям випала перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Ракам випала перевернута П’ятірка кубків

У звичайному положенні ця карта називається "Владика нестачі в насолодах" і вона обіцяє втрати, проте Вам вона випала перевернутою, що є добрим знаком. Найближчими тижнями до Вас повернеться щось загублене, це може бути як втрачена радість життя чи впевненість, так і людина, з якою Ви давно не спілкувалися.

Рибам випала перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із затяжної неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас у червні буде чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.