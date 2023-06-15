Огірки зростатимуть швидше і не хворітимуть: яким саморобним підживленням їх підтримати

Щоб стимулювати зростання огірків, поливайте їх спеціальним розчином

Огірки виростити просто, але щоб рослина краще і швидше розвивалася, важливо вносити певні підживлення. Досвідчені городники замість магазинних засобів використовують органічні добрива, які легко приготувати самостійно.

Огірки зростатимуть швидше і не хворітимуть, якщо підтримати розвиток культури дріжджовим настоєм. Про це розповідає видання "Зелена садиба".

Дріжджі – найчастіший компонент органічних розчинів, якими удобрюють овочі, у тому числі огірки. Цей продукт стимулює зростання культури, робить рослину витривалішою, захищає від різних інфекцій.

Як приготувати добрива? 100 г живих або 10 г сухих дріжджів розведіть у нехолодній воді, додайте 2-3 столові ложки цукку, залиште настоюватися близько трьох годин. Потім розведіть суміш із водою у співвідношенні 1 до 5.

Як удобрювати огірки дріжджовим настоєм? Просто поливайте готовим розчином огірки під корінь. Використовувати це підживлення можна через два тижні після висадки розсади в ґрунт. Повторіть маніпуляцію ще через два тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати огірки від жовтих плям на листі. З цією проблемою часто стикаються дачники, але її легко вирішити.