Колір настрою – зелений: цікаві ідеї манікюру, які привернуть увагу

Зелений манікюр має безліч відтінків, а це дозволяє грати на контрастах

Красиві та доглянуті руки – візитна картка будь-якої дівчини, а стильний манікюр стане ідеальним доповненням, яке не тільки підніме настрій, а й приверне увагу інших. Цей сезон багатий на nail-тренди, і дуже часто дівчата вибирають на літо дизайни із зеленими відтінками.

Кольори, які ми зустрічаємо в природі, є базовими, вони відмінно поєднуються з будь-яким одягом. Зелений манікюр гармонійно виглядатиме як на коротких, так і на середніх і довгих нігтях, тому не бійтеся експериментувати і застосовуйте різні техніки.

Стильні ідеї для створення зеленого манікюру

Френч

Як би не змінювалися модні тенденції, але френч завжди залишається на піку популярності, тому що він елегантний та жіночний. Можна зробити його із зеленими відтінками, тоді образ вийде яскравішим і ефектнішим. Але форму френча можна вибрати експериментальну, а не класичну – залежить від вашої фантазії.

ідея створення зеленого френчу

Геометрія

Геометричні дизайни також залишаються в тренді цього літа і вони допускаються на нігтики різної довжини. Вибирайте прості лінії, форми та контрастні відтінки. Такий стиль можна доповнювати градієнтом, блискучими елементами тільки без фанатизму, щоб все виглядало гармонійно.

ідея зелений манікюр з геометрією

Матовий дизайн

Відмінний варіант на літо, тому що матовий топ робить колір більш приглушеним, але дуже елегантним та стильним. Він створить на нігті будь-якої форми і довжини гарний ефект. Майстри радять зробити або всі нігті матовими або один, залишивши інші з глянцевим покриттям.

ідея зелений манікюр з матовим ефектом

Зелений у поєднанні із золотом

Зелені відтінки дуже гармонійно поєднуються із золотом, тому для створення гарного дизайну додавайте фольгу, гліттер або втирку – ці деталі зроблять ваш манікюр ефектнішим. Така ідея також буде красиво виглядати на нігтиках будь-якої форми та довжини.

Ідея зеленого манікюру із золотим елементом

"Телеграф" писав раніше, які ідеї підійдуть для літнього манікюру. Стилісти вказали модницям на головні тренди, які можна використати цього сезону.