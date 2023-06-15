Чому кабачки гниють відразу на грядці: проблема не завжди у хворобі рослини

Причини різні, але можна виправити.

Кабачки — це дуже популярний овоч, який на своїх ділянках вирощують багато дачників. Це не найскладніша для вирощування культура, проте свої особливості все ж таки є.

Як зазначає портал prostoway, іноді городники стикаються з такою проблемою, що кабачки починають гнити ще на грядках. При чому це може відбуватися навіть якщо ви їх добре доглядаєте. Не хвилюйтеся — все можна виправити, головне дізнатися причину і почати з нею боротися.

Чому кабачки гниють

Основні причини:

дефіцит йоду;

дефіцит бору;

дефіцит кальцію;

густа посадка;

надлишок вологи.

Що робити:

Якщо ваші плоди мають вершинну гнилизну — їм не вистачає кальцію. У цьому випадку допоможе підживлення кальцієвою селітрою – на 10 л води розведіть 15 мл засобу та полийте рослини.

Якщо кабачки не ростуть і починають гнити — це дефіцит бору. Рішення: підживлення борною кислотою. 2 г засобу розведіть у 10 л води та обприскуйте рослини.

Якщо гнилизна повністю захоплює весь плід, проблема в нестачі йоду. Накапайте 30 крапель йоду в 10 л води та полийте рослини.

Також не варто забувати, що кабачки люблять простір. Якщо вийшло так, що кущі посаджені надто близько, прибирайте зайве листя, щоб рослині не було тісно.

Ну куди без правильного поливу. Жодної холодної води, кабачки такого не люблять. Також потрібно підливати під корінь. Бажано проводити полив у теплу погоду раз на 2 дні, а за менш низьких температур – раз на 5-7 днів.

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