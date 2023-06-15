Як захистити черешні та вишні від птахів: садівники поділилися перевіреними методами

Витрачати багато грошей не доведеться

У садах вже з’являються ранні сорти вишні та черешні, які можна використовувти для приготувати безліч страв та смачного варення. Але врожай може опинитися під загрозою, адже ці літні ягоди дуже полюбляють шпаки та інші птахи.

Однак є способи, завдяки яким можна відлякати пернатих і зробити так, щоб жодна ягода у вашому саду не постраждала. Способами, які довели свою ефективність, поділилися експерти у матеріалі "24 каналу".

Як захистити вишні та черешні від птахів

Повітряний змій

Виявляється, що цю дитячу забаву можна використовувати і для охорони плодових дерев. Візьміть повітряного змія, прикріпіть до стовбура дерева і коли його вітер підніматиме вгору, птахи сприйматимуть його як загрозу і триматимуться подалі від вашого саду.

Блискучі предмети

Це також гарний спосіб, який допоможе відвадити птахів від вашого врожаю. Візьміть старі диски, папірці від цукерок або фольгу, розвісьте предмети на деревах і коли сонячні промені світитимуть, вони відбиватимуться на цих предметах і відлякуватимуть пернатих.

Насичені запахи

Садівники також рекомендують обробляти плодові дерева розчинами часнику, хвої або цитрусових, тому що вони дуже насичені, а птахи дуже не люблять таких запахів, тому не прилітатимуть у ваш сад.

"Телеграф" писав раніше, чим підгодовувати аґрус, щоб відлякати від нього шкідників, а також підвищити врожайність. Головне – приготувати правильну суміш.