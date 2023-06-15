Підвищуємо градус стилю: топ-5 речей, без яких не обійтися цього літа
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Тренди 2023 року вражають своєю різноманітністю
Кожна дівчина, яка прагне виглядати ефектно та красиво, стежить за літніми трендами, але важливо купувати речі, які не тільки вдало впишуться у ваш гардероб, але й будуть актуальними до наступного сезону та допоможуть вам сформувати нові стильні образи.
Стилісти рекомендують зосередити свою увагу на предметах одягу, які вам будуть комфортні, а також підкреслять вашу індивідуальність і почуття стилю. Насправді, досить придбати всього п’ять речей, а якими саме розказано в матеріалі видання "24 канали".
Які речі варто додати до літнього гардеробу
Льняний костюм із жилеткою
Такий образ зараз дуже актуальний і є ймовірність, що він залишиться на піку популярності ще кілька сезонів, тому можна сміливо купувати лляний костюм із жилеткою. З його допомогою можна підкреслити свою жіночність, ніжність та легкість.
Біла майка
Це одна з базових речей, яка знайдеться в гардеробі кожної модниці. Цього літа в тренді топи, кроп-топи та блузи, але за допомогою білої майки можна створити набагато більше ефектних образів. Її можна комінувати з джинсами, спідницями та шортами.
Біла сорочка оверсай
Ще один предмет гардеробу, який ніколи не вийде з моди, а тому якщо у вас ще немає білої сорочки, сміливо її купуйте. Влітку віддавайте перевагу моделі розміру оверсайз, вона ідеально поєднується з різними літніми речами, зокрема шортами та джинсами.
Пов’язка на голову
Не слід забувати про аксесуари, які допомагають підкреслити чи завершити наш образ. Цього сезону стилісти рекомендують додати в свій арсенал пов’язку на голову, тому що вона дуже гармонійно поєднуватиметься з літніми речами і додасть образу легкості.
Молочні шорти
Знайдіть у своїй шафі місце і для молочних шортів, тому що за їх допомогою виходять дуже стильні базові аутфіти. Шорти молочного відтінку гармонійно виглядатимуть з футболками, топами та романтичною блузою. Завершіть образ красивим аксесуаром.
"Телеграф" писав раніше, яку спідницю вибрати цього літа, щоб виглядати красиво та стильно. Експерти дали модницям кілька порад.