Підвищуємо градус стилю: топ-5 речей, без яких не обійтися цього літа

Тренди 2023 року вражають своєю різноманітністю

Кожна дівчина, яка прагне виглядати ефектно та красиво, стежить за літніми трендами, але важливо купувати речі, які не тільки вдало впишуться у ваш гардероб, але й будуть актуальними до наступного сезону та допоможуть вам сформувати нові стильні образи.

Стилісти рекомендують зосередити свою увагу на предметах одягу, які вам будуть комфортні, а також підкреслять вашу індивідуальність і почуття стилю. Насправді, досить придбати всього п’ять речей, а якими саме розказано в матеріалі видання "24 канали".

Які речі варто додати до літнього гардеробу

Льняний костюм із жилеткою

Такий образ зараз дуже актуальний і є ймовірність, що він залишиться на піку популярності ще кілька сезонів, тому можна сміливо купувати лляний костюм із жилеткою. З його допомогою можна підкреслити свою жіночність, ніжність та легкість.

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Біла майка

Це одна з базових речей, яка знайдеться в гардеробі кожної модниці. Цього літа в тренді топи, кроп-топи та блузи, але за допомогою білої майки можна створити набагато більше ефектних образів. Її можна комінувати з джинсами, спідницями та шортами.

стильний образ з білою майкою

Біла сорочка оверсай

Ще один предмет гардеробу, який ніколи не вийде з моди, а тому якщо у вас ще немає білої сорочки, сміливо її купуйте. Влітку віддавайте перевагу моделі розміру оверсайз, вона ідеально поєднується з різними літніми речами, зокрема шортами та джинсами.

стильний образ з білою сорочкою

Пов’язка на голову

Не слід забувати про аксесуари, які допомагають підкреслити чи завершити наш образ. Цього сезону стилісти рекомендують додати в свій арсенал пов’язку на голову, тому що вона дуже гармонійно поєднуватиметься з літніми речами і додасть образу легкості.

як носять пов’язку на голову

Молочні шорти

Знайдіть у своїй шафі місце і для молочних шортів, тому що за їх допомогою виходять дуже стильні базові аутфіти. Шорти молочного відтінку гармонійно виглядатимуть з футболками, топами та романтичною блузою. Завершіть образ красивим аксесуаром.

як створити стильний образ із молочними шортами

"Телеграф" писав раніше, яку спідницю вибрати цього літа, щоб виглядати красиво та стильно. Експерти дали модницям кілька порад.