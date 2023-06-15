Виглядатиме бездоганно: правильний спосіб почистити замшеве взуття

Замшеве взуття довго виглядатиме як нове завдяки цьому засобу

Замшеве взуття люблять за його м’якість та стильність. Але водночас воно потребує особливого догляду. Чи то кросівки, одяг чи аксесуари, важливо регулярно чистити замшу, щоб підтримувати її в хорошому стані.

Для цього можна використовувати спеціальні щітки та засоби для цієї тканини. М’яка щітка ідеально підходить для видалення поверхневого пилу, а жорсткіша – для видалення засохлих плям.

У будь-якому взуттєвому магазині можна купити засіб для догляду за замшевим взуттям, або використовувати саморобний засіб.

Насамперед почистьте взуття спеціальною щіткою, щоб видалити легкі забруднення. Використовуйте гумку, щоб видалити стійкі подряпини та сліди. Для стійких плям також використовуйте жорсткішу щітку. Якщо після таких процедур на взутті залишилися забруднення, настав час застосувати саморобний засіб для замші.

Рецепт засобу для чищення взуття із замші

2 столові ложки гліцеринового мила розчиніть у 400 мл кип’яченої води та додайте 100 мл оцту.

Перелийте розчин у пляшку з розпилювачем.

Розпиліть розчин на замшу та обережно почистьте, щоб видалити бруд. Взуття буде як нове.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити взуття від забруднень за допомогою соди.