Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Левів чекає на розчарування, а Тельців, — вирішення проблем

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

У другій половині червня деякі можуть втратити вдачу або зіштовхнутися зі старими проблемами, тоді як інші, навпаки, будуть позитивні та успішні у справах.

Про це можна судити за картами Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 19 по 25 червня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені у собі, і тому не можете зрушитися далі.

Телець — перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація зрівняється. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Близнюки — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся попрацювати, оскільки Ваша праця швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Рак — перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб вирішити, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви зрушите далі. Наскільки вдалим було це рішення, покаже час.

Лев — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Діва — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що найближчими днями Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете піти на імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Терези — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду у Вас нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир з головою, щоб не зробити помилок.

Скорпіон — перевернуте Колесо удачі

Карта попереджає, що скоро може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти даремно докладені старання.

Стрілець — перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що найближчими днями хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Козоріг — Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас наступний тиждень. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Водолій — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, незабаром виповниться Ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Риби — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчі дні будуть сприятливими для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку може повезти з грошима до кінця року за картами Таро.