Названо найкращу рослину-сусіда для яблуні

З цією квіткою ви зможете помітно збільшити врожайність улюбленої яблуні

Рослини, які приносять користь, допомагають захищатися різноманітним культурам від шкідників, залучати корисних комах для запилення, зберігати вологу та пригнічувати зростання бур’янів. Такі рослини можуть бути використані як зелені добрива, додані в мульчу, і садова ромашка є гарним прикладом такої рослини. Ця ніжна квітка забезпечує великий урожай яблук.

Ромашка — невибаглива рослина, яка може бути корисною для яблуні та інших культур, пише ukr.media. Вона сприяє підвищенню врожайності та якості плодів яблуні, а також запобігає грибковим інфекціям.

Ромашка не вимагає особливого догляду і може рости в різних кліматичних умовах, хоча віддає перевагу родючому і добре дренованому грунту. Вона цвіте з весни до кінця літа і є чудовим медоносом.

Разом з ромашкою, живокіст, настурція (красоля), коріандр та кріп також є хорошими союзниками для яблуні. При вирощуванні ромашки в саду слід бути уважним до її розмноження, оскільки вона здатна утворювати велику кількість насіння.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини шкодять урожаю яблук та груш, якщо їх посадити поряд. "Погане" сусідство позбавить вас хорошого та великого врожаю.