У будинку стане лише спекотніше: п’ять енерговитратних помилок, які "крадуть" прохолоду в оселі

Цілодобова робота вентилятора не допоможе, якщо в будинку спекотно

У літній час багато хто прагне забезпечити у своїх оселях прохолоду і врятуватися від спеки різними способами. Але часто замість того, щоб зберегти комфортну температуру в приміщенні, ми лише підвищуємо її.

Варто звернути увагу на п’ять помилок, які лише зроблять у будинку спекотніше. Ба більше, це витратить енергію і коштуватиме вам грошей, передає Express.

Помилка №1. Перебір з вентиляторами

Не зловживайте цим корисним у літній сезон побутовим приладом. Сам собою вентилятор не знижує температуру в кімнаті, а лише циркулює повітря і створює вітерець. Головна помилка – відкрити вікна та використовувати вентилятор. Вікна пропустять гаряче повітря, яке і "ганятиме" в будинку електроприлад. Краще закрити вікна і спробувати простий лайфхак: поставити миску з кубиками льоду перед вентилятором.

Помилка №2. Підвищена вологість

Йдеться про те, що не варто використовувати побутові прилади, які збільшують у будинку рівень вологості. Насамперед це пральна та посудомийні машини. Через їхню роботу з’являється пара, що лише підвищує температуру в кімнатах.

Помилка №3. Не вимикати прилади

Електричні прилади, такі як телевізори та ноутбуки, виділяють тепло, коли включені. Якщо потрібно домогтися прохолоди в оселі, обов’язково вимикайте їх. Прилади продовжують споживати електроенергію і виділяти тепло навіть у режимі очікування, тому переконайтеся, що висунули вилки з розетки. Якщо потрібно зарядити телефон або ноутбук на ніч, шукайте розетку подалі від ліжка.

Помилка №4. Неправильна робота морозильника

Регулярно розморожуйте морозильну камеру, інакше всередині накопичуються льодові грудки, що скорочують простір для зберігання. Це також обмежує потік повітря, змушуючи пристрій використовувати більше енергії для підтримки низької температури.

Помилка №5. Ввімкнене світло

Традиційні лампочки вкрай неефективні, бо віддають до 90 відсотків своєї енергії у вигляді тепла, а це означає, що влітку їхнє використання краще обмежити. Лампи з низьким енергоспоживанням або світлодіодне освітлення – енергоефективніший вибір, ніж лампи розжарювання.

Раніше "Телеграф" ділився способами, які допоможуть легше заснути у спеку. Особливо актуальні поради для тих, хто не має кондиціонера.