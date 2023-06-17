Як провітрювати теплицю та не залежати від погоди: тонкощі, про які потрібно знати

Однією з помилок є покриття рослин під час провітрювання

Підтримувати циркуляцію повітря і контроль тепла в теплиці, здається, не така вже й складна задача. Однак навіть тут є деякі дрібні деталі, про які корисно знати.

Якщо у вас немає автоматичної системи провітрювання чи вентиляторів у теплиці, не хвилюйтеся, ви можете обійтися без них, пише ukr.media. Головне, пам’ятайте, що провітрювання вимагає створення повітряного потоку на всій площі. Багато дачників забувають про це просте правило. Вони відчиняють двері або вікна тільки з одного боку, обмежуючи провітрювання. Це не правильно.

Як правильно провітрювати теплицю

Необхідно створити потік повітря, тобто слід відчиняти двері або вікна з протилежного боку теплиці. Так повітря циркулюватиме, не завдаючи шкоди рослинам, а навпаки, уникаючи застою повітря, яке може нашкодити культурам.

Температура

Провітрювати приміщення потрібно не тільки в спекотну, суху погоду, а й за прохолодної та похмурої. Однак, якщо температура повітря знижується до +10 градусів, краще провітрювати теплицю протягом 3-4 годин з полудня до 14 години дня.

Погода

Якщо дощ йде протягом цілого дня або навіть довше, це не завадить провітрюванню за умови виключення потрапляння в приміщення вологи. Якщо у вас є кватирки, що відкриваються у даху, не використовуйте їх під час дощу. Натомість відкривайте тільки двері або кватирки у стінах теплиці.

Помилкою є покриття рослин при провітрюванні. Не рекомендується робити це, тому що вони не схильні до "застуди", а натомість можуть отримати зайву кількість конденсату від укриття.

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