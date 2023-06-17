Ці речі формують образ: експерти розповіли, на чому ніколи не можна заощаджувати

Ці речі мають бути якісними, тому що відразу кидаются в очі

У гардеробі кожній дівчині знайдеться велика кількість речей та аксесуарів, за допомогою яких можна сформувати гарний та модний look. Але якщо хочете виглядати в очах оточуючих стильно і охайно, потрібно знати, на яких предметах гардеробу ніколи не можна економити.

Ці речі впадають у вічі, тому мають бути якісними. Експерти кажуть, що краще один раз на них витратитись, ніж постійно викидати гроші, бо річ втрачає свій зовнішній вигляд. У матеріалі "24 канали" розказано, що це за предмети гардеробу.

На яких речах не варто заощаджувати

Годинник

Цей аксесуар не втрачатиме своєї актуальності навіть незважаючи на те, що багато хто звик дивитися час на смартфоні. Годинник завжди в моді, єдине, що може змінюватися — ремінець і форма циферблату. Цього року модницям рекомендують купувати годинник із металевим ремінцем та квадратної форми, і краще відмовитися від підробок, цей аксесуар — гарна інвестиція на довгі роки.

Сонцезахисні окуляри

У літньому сезоні без сонцезахисних окулярів складно обійтися, тому вони є частиною повсякденного образу, а значить вони не можуть виглядати дешево, адже це буде негативно відбиватися на вашому аутфіті. Не пошкодуйте грошей на хороші окуляри, адже вони виконують важливу функцію — захищають ваші очі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання.

Базові джинси

Цей предмет гардеробу також завжди в моді, тому що забезпечує комфорт та добре поєднується з багатьма речами та взуттям, забезпечуючи стильний look. Тому варто інвестувати в пару джинсів, які прослужать вам не один рік і порадують вас якістю.

Взуття

Ще один важливий елемент гардеробу, на який часто звертають увагу. Подбайте про те, щоб ваше взуття було не тільки завжди чистим, а й якісним. Придбайте собі на сезон балетки, босоніжки, лофери, кросівки із гарних матеріалів.

Сумка

Можна у своєму арсеналі мати безліч сумок, але варто зробити ставку на одну дорогу річ, яка прослужить вам багато років й ідеально вписуватиметься у ваші образи. Сумка також привертає увагу оточуючих, тож не пошкодуйте грошей на її якість.

"Телеграф" писав раніше, без якихось речей складно обійтися цього літа. Модницям розповіли, який одяг точно підкреслить ваш стиль та індивідуальність.