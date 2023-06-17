Хитрощі, про які не всі знають: чим обробляти огірки, щоб збільшити врожай

Це примхлива рослина, тому потребує ретельного догляду

Город надає своєму власнику багаті можливості, але при цьому потрібно правильно за ним доглядати, зокрема оберігати рослини в посушливу погоду, щоб не втратити врожай. Одними із найпопулярніших овочів на городі є огірки. Вони дуже примхливі, тому потрібно стежити, щоб вони росли в комфортних умовах.

Якщо хочете збільшити врожай огірків, тоді зверніться до простих, але перевірених методів. Агроном Анастасія Коврижних розповіла у матеріалі видання Belnovosti про два способи підживлення овочів, які позитивно відбиваються на їх зростанні та плодючості.

Як збільшити врожай огірків

Селітра

Цей засіб допоможе овочам заповнити дефіцит азоту, тому підвищить його врожайність та зміцнить імунітет рослини. Більше того, селітра захистить огірки від різних грибкових недуг. Візьміть двадцять грамів добрива та розведіть на десять літрів води. Потрібно виконати два підживлення з різницею у півтора тижні.

Борна кислота

Доступний та простий засіб, який допоможе зміцнити кореневу систему овочів, а також сприяти збільшенню врожайності. Візьміть десять грамів препарату і спочатку розведіть у гарячій рідині, а потім розведіть у 12 літрах води. Борну кислоту слід використовувати до появи самих зав’язей.

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