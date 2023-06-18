Огірки швидко підуть у зріст: чим поливати рослину, щоб отримати розкішний урожай

Корисне для огірків рідке підживлення городники можуть приготувати з натуральних продуктів

Зростання та розвиток огірків залежить від правильного поливу, хорошої якості ґрунту й різних добрив. Не всі дачники люблять використовувати магазинні засоби, замінюючи хімікати натуральними підживленнями.

Щоб огірки швидше росли, поливайте їх саморобним розчином із молока. Про ефективне добриво пише ukr.media.

Молоко – відмінний компонент для натуральних добрив, якими можна обробляти огірки на дачній ділянці. Цей продукт прискорить зростання культури, захистить від хвороб та поширених шкідників-комах. Крім того, абсолютно екологічний і безпечний засіб позитивно позначиться на якості ґрунту.

Як приготувати молочне добриво для огірків? Літр знежиреного молока змішайте із 4 літрами води. Додавайте добриво одночасно з висадкою розсади. Це найпростіший спосіб збільшити врожайність огірків.

Крім того, досвідчені городники рекомендує додати в молочне підживлення йод. Так вам вдасться посилити ефект від добрива, а ще за допомогою аптечного засобу ви захистите огірки від борошнистої роси.

Раніше "Телеграф" розповідав про поширені проблеми у вирощуванні огірків на городі. Часто дачники стикаються з неприємністю – жовтими плямами на листі огірків, але їх легко позбутися за допомогою перевірених методів.