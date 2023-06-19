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У трьох знаків Зодіаку гроші витечуть крізь пальці цього тижня за картами Таро

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Овен, Рак та Водолій можуть скоро втратити гроші
Овен, Рак та Водолій можуть скоро втратити гроші

Ці знаки чекають проблеми на роботі та з фінансами

У другій половині червня 2023 року одразу три знаки Зодіаку можуть стати помітно біднішими — втратити роботу чи гроші.

Цими знаками є Овни, Раки та Водолії, говорить фінансовий розклад Таро від "Телеграфу" на тиждень з 19 по 25 червня.

Овнам випав перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта каже, що найближчими днями гроші будуть йти від Вас і у професійній діяльності не щаститиме. Порада на найближчий час: більше спіть, перегляньте погляди на життя, вибачтеся перед тим, кого образили, і можливо вдасться взяти себе в руки.

Ракам випав перевернутий Король мечів

Наступного тижня Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що може обернутися проблемами у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.

Водоліям випала Смерть

Що ж, назва карти вже сама по собі натякає, що тиждень видасться непростим — попереду глобальна зміна фінансового стану. Ви можете втратити роботу чи усвідомити безперспективність старих вкладень. Також є ймовірність, що навпаки настав кінець важких часів. У будь-якому випадку, це "смерть" старих засад, на яких базувалося ваше матеріальне становище.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.

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