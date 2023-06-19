Яким розчином обприскати помідори, щоб не захворіли та не загинули

Запобіжіть захворюванню томатів згубним фітофторозом

Без використання захисних засобів неможливо отримати високоякісний урожай помідорів, тому що завжди є безліч шкідливих бактерій, які перешкоджають нормальному розвитку плодів та отриманню необхідних поживних речовин із добрив.

Небезпека втрати томатів полягає в наявності шкідливої хвороби, яка називається фітофторозом, пише Ukr.Media. Досвідчені садівники застосовують розчин, що складається з марганцівки та часнику, щоб упоратися з цією проблемою.

Рецепт підгодівлі для помідорів

Візьміть 150 г часнику та ретельно подрібніть його. Потім змішайте отриману масу із 200 мл води. Поставте суміш настоюватись у темному місці протягом 24 годин. Після цього процідіть часничний настій і додайте 1 г марганцівки. Розведіть у відрі води. Використовуйте цей розчин для обприскування у суху погоду. Повторюйте обробку щотижня, поки не з’являться видимі ознаки поліпшення. Для профілактики розчин необхідно обприскувати 1-2 рази на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.