Рус

Яким розчином обприскати помідори, щоб не захворіли та не загинули

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Урожай помідорів можна ще врятувати
Урожай помідорів можна ще врятувати. Фото pixabay.com

Запобіжіть захворюванню томатів згубним фітофторозом

Без використання захисних засобів неможливо отримати високоякісний урожай помідорів, тому що завжди є безліч шкідливих бактерій, які перешкоджають нормальному розвитку плодів та отриманню необхідних поживних речовин із добрив.

Небезпека втрати томатів полягає в наявності шкідливої хвороби, яка називається фітофторозом, пише Ukr.Media. Досвідчені садівники застосовують розчин, що складається з марганцівки та часнику, щоб упоратися з цією проблемою.

Рецепт підгодівлі для помідорів

Візьміть 150 г часнику та ретельно подрібніть його. Потім змішайте отриману масу із 200 мл води. Поставте суміш настоюватись у темному місці протягом 24 годин. Після цього процідіть часничний настій і додайте 1 г марганцівки. Розведіть у відрі води. Використовуйте цей розчин для обприскування у суху погоду. Повторюйте обробку щотижня, поки не з’являться видимі ознаки поліпшення. Для профілактики розчин необхідно обприскувати 1-2 рази на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.

Теги:
#Помідори #Город