Народний спосіб боротьби з колорадським жуком: для чого потрібна зола

Підгодуйте цим копійчаним засобом картоплю під час цвітіння

Кожного року городники стикаються з неприємною ситуацією, коли посаджені овочеві культури атакує популярний в Україні шкідник — колорадський жук. Особливо серйозними збитками страждає картопля, оскільки ці комахи здатні повністю зруйнувати його врожай.

Щоб забезпечити високий урожай картоплі та позбавитися шкідливого колорадського жука, рекомендується застосувати під час цвітіння деревну золу. Це добриво можна отримати шляхом спалювання гілок, трави або колод, або придбати в магазині. Про це пише radiotrek.

Деревна зола

Це ефективне добриво, що містить фосфор та калій, яке запобігає появі колорадського жука та збагачує рослини необхідними поживними речовинами. Для досягнення результату достатньо "попудрити" золою бадилля картоплі. У разі дощу необхідно повторити цю процедуру ще раз.

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