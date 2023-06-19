Найхитріші знаки Зодіаку: топ-3

Їм подобається вводити людей в оману

Астрологи, які раніше назвали маминих синочків за знаком Зодіаку, розповіли про представників гороскопа, які мають особливе вміння маніпулювати іншими людьми.

Ці люди можуть легко обдурити будь-кого, і насолоджуються цим, пише cluber. Так, найхитрішими виявилися люди, що народилися під сузір’ями Водолія, Риб та Терезів.

Водолій

Водолії є неабиякими обманщиками. Цікаво, що вони брешуть не заради власної вигоди, а тому, що їм подобається вводити людей в оману. Будьте обережні з ними, тому що розкрити справжню сутність Водолія дуже складно. Це хитрий та надзвичайно розумний знак Зодіаку. Гороскоп для Водолія на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Риби

Риби, один із найхитріших знаків Зодіаку, використовують брехню як "базу" свого життя. Вони прагнуть маніпулювати людьми, намагаючись їх собі підкорити. Марно вимагати від них правди. Гороскоп для Риб на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Терези

Ораторські навички є основною перевагою Терезів. Завдяки своєму вмілому спілкуванню вони здатні маніпулювати будь-якою людиною, заплутуючи її думки. До того ж вони зручно перекладають відповідальність за це на вас. Терези впевнені, що можуть робити все, що їм заманеться, і жодних наслідків вони не зазнають. Гороскоп для Терезів на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Нагадаємо, що з 17 червня до листопада почав панувати ретроградний Сатурн. Він кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку.