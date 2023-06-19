Є на будь-якій кухні: чим змастити шкіру, щоб відлякати комарів

"Кравасісі" до вас більше не підлетять

Почався період, коли комарі стали дуже активними. Немає способу уникнути цих комах, особливо якщо ви вирішили вирушити на природу у вечірній час. Є можливість захистити себе від агресивних роїв за допомогою спеціального спрею, але варто зазначити, що він в магазинах далеко не дешевий.

На щастя, можна приготувати альтернативу покупним засобам. Повірте, його ефект буде аналогічним, але вартість буде значно нижчою, пише pixelinform.

Як приготувати засіб від комарів

Вам знадобляться деякі інгредієнти: гвоздична олія або шматочки сушеної гвоздики, та оливкова олія. Почніть з того, щоб додати трохи води в каструлю і покласти кілька штук гвоздики. Зачекайте, поки рідина закипить. Дайте засобу потриматися на слабкому вогні протягом кількох хвилин, потім остудіть і змішайте з 10-15 крапель оливкової олії. Суміш, що вийшла, слід використовувати для нанесення на відкриті ділянки шкіри. Крім гвоздики, комарі не люблять кедрову олію, евкаліпта, лимона та чайного дерева.

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