Сонячна пляма спричинила магнітну бурю: чи чекати повторення найближчими днями

Земля знову пережила магнітну бурю

Нещодавно Земля пережила удар з космосу у вигляді середньої бурі, що відбулась вночі. А через два дні магнітосфера планети відчула на собі новий геомагнітний шторм, який був спричинений плямою AR3335. Наступну магнітну бурю слід чекати аж у липні.

Як повідомляють працівники сонячної лабораторії Spaceweather, вибух тривав досить довго, тому відбулось короткохвильове радіозатемнення над Атлантичним океаном.

Водночас, фахівці з Gismeteo запевняють, що найближчими днями магнітосфера Землі знаходитиметься у стані спокою. Її турбуватимуть лише невеликі геомагнітні збурення.

Тим часом сайт Tesis.xras оприлюднив графік магнітних бур у червні та липні.

Протягом першого місяця літа геомагнітних штормів більше не передбачається, а на землян чекатимуть лише невеликі збурення 22, 27 та 28 червня.

А от липень принесе з собою неприємні подарунки. У першій декаді місяця астросиноптики прогнозують геомагнітні збурення 4 балів потужності. Такими датами є: 1 та 8 липня. Після триденної "тиші" передбачається магнітна буря, яка почнеться 12 липня (слабка), збільшиться 13 липня (середня), але 14 — ослабне (збурення).

У другій декаді місяця прогнозується знову невелике магнітне збурення 4 балів потужності — 16 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про велику кількість плям на Сонці, які могли призвести до слабкої магнітної бурі, однак їх магнітне поле виявилось спокійним.