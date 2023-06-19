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Огірки зростатимуть рівненькі та без гіркоти: дачникам розкрили секрет

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
pexels.com

Овочам потрібен правильний полив та гарне підживлення

Дачники витрачають багато сил та коштів для того, щоб отримати гарний урожай. Іноді очікування не виправдовуються і замість гарних смачних огірків на грядці виявляються гіркі овочі. Є кілька хитрощів, завдяки яким можна гарантовано отримати чудовий урожай огірків.

Огірки потребують сонця, але й не зазнають посухи. Тому ґрунт на грядці має бути вологим. Про це пише "МБ".

Поливати огірки холодною водою в жодному разі не можна. Від цього вони хворіють та скидають зав’язь. Для поливу цих овочів підходить відстояна вода. Вранці її потрібно набрати у відра чи бочки та дати постояти мінімум 1 день.

У холодну погоду огірки радять підгодувати золою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати гіркоту з покупних огірків.

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#Огірки #Город #Полив #Лайфхак