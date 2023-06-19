Повний провал: невдалі сукні, які однозначно зіпсують ваш образ

Далеко не всі тренди залишаються затребуваними

Сукня — відмінний варіант для спекотної погоди, тим більше, що цього літнього сезону можна вибрати безліч різних фасонів, які ідеально впишуться в гардероб. Але щоб ваш образ вийшов стильним та модним, важливо звертати увагу і на літні антитренди. Є сукні, які давно настав час викинути, бо вони безнадійно застаріли.

Експерти в матеріалі видання OBOZREVATEL назвали фасони, які остаточно втратили свою актуальність влітку 2023 року, тому виглядатимуть досить недоречно. Дізнайтеся, від яких моделей потрібно терміново позбавлятися.

Які сукні цього літа безнадійно застаріли

Бандажна сукня

Ще кілька років тому навколо таких суконь був справжній ажіотаж, адже такий фасон для виходів у світ обирали голлівудські красуні, зокрема Кім Кардаш’ян, яка для багатьох дівчат є іконою стилю. Приталений силует чудово підкреслював фігуру, зокрема стегна та груди, тому бандажні сукні вважалися одними із найсексуальніших. Але цього літнього сезону вони вийшли зі списку трендів, тому дівчатам радять придивитися до інших не менш ефектних варіантів.

сукні, що вийшли з моди

Приталена сукня-сорочка з коротким рукавом

Модницям рекомендують відмовитися влітку 2023 року від приталених суконь-сорочок з коротким рукавом, бо вони зовсім не підкреслюють принади фігури та додають кілька зайвих років. Такий фасон нагадує халат, тому точно не підійде для молодіжного та стильного образу.

сукні, які вийшли з моди влітку 2023

Сукня з акцентним коміром

Раніше такі сукні теж були дуже актуальними, але цього літа все змінилося. Відмовтеся від "лялькових" образів, якщо не хочете виглядати безглуздо, як школярка. Є інші варіанти суконь, які додадуть образу естетичності та жіночності.

сукні, які вийшли з моди цього літа

"Телеграф" писав раніше, які сукні вибрати влітку 2023 року, щоб підкреслити свої ніжки. Є безліч стильних образів, із чим їх можна поєднувати.