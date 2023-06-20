На них чекають сварки, хвороби та розчарування: головні невдахи тижня за картами Таро

Ці знаки Зодіаку зіткнуться з неприємностями та проблемами

Друга половина червня одразу в п’яти знаків Зодіаку ознаменується поганим настроєм, поганим самопочуттям та поверненням старих проблем.

Цими знаками є Леви, Діви, Терези, Скорпіони та Стрільці, говорить гороскоп за картами Таро від "Телеграфу" на тиждень з 19 по 25 червня.

Левам випала перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Дівам випала перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що найближчими днями Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете здійснити імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Терезам випала перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду у Вас нові битви, — можливо повернення старих проблем або справ, з якими Ви попрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир з головою, щоб не зробити помилок.

Скорпіонам випало перевернуте Колесо удачі

Карта попереджає, що скоро може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти даремно докладені старання.

Стрільцям випав перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що найближчими днями хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також складав гороскоп Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця цього тижня.