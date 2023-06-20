Огірки в теплиці пропадуть, якщо зробити цю помилку

Розповідаємо, яких помилок припускаються городники найчастіше

Огірки, як овочева рослина, мають постійний попит протягом усього року. Люди вживають їх у свіжому, солоному та маринованому вигляді, додають у салати та супи. Якщо у вас є можливість облаштувати теплицю на вашій ділянці, можна виділити в ній місце для вирощування ранніх, хрустких огірків. Але не все так просто.

Городники часто роблять багато помилок, у тому числі бажаючи посадити в теплицю якнайбільше рослин. Вони навіть розміщують між ними розсаду, яка призначена для відкритого ґрунту, вважаючи, що велика кількість рослин у маленькому просторі не матиме жодних негативних наслідків. Однак вони забувають, що всі овочеві культури потребують великої кількості світла.

Збільшення освітленості має значний вплив навіть на тіньовитривалі сорти огірків та томатів, що призводить до збільшення врожаю. Розміщуючи розсаду щільно між рослинами, ми негативно впливаємо як на посаджені огірки і томати, а й саму розсаду, погіршуючи її здатність пристосуватися до зовнішніх умов і роблячи її слабкішою.

Як правильно вирощувати огірки в теплиці

Для збільшення плодоношення огірків слід здійснювати такі дії: потрібно трохи підсушувати ґрунт, обмежуючи поливи, проте зберігаючи високу вологість повітря. Щоб досягти такого результату, необхідно обприскувати доріжки, що несуть конструкції теплиці, намагаючись уникати потрапляння на листя рослин. Під час плодоношення слід поливати огірки ввечері, але не пізніше 18:00, оскільки плоди насичуються вологою протягом ночі.

Раніше ми писали, як пасинкувати помідори у теплиці. Цей процес прискорює час дозрівання плодів томатів.