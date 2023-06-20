Додайте "родзинку": як освіжити літній образ, щоб він не був нудним

Літо надає широкий вибір яскравих та модних речей

У спеку хочеться носити максимально зручний одяг і взуття, тому багато модниць вибирають при формуванні образів базові комбінації, оскільки це завжди виграшний варіант. Але такі вбрання можуть виглядати дуже просто.

Якщо ж вам хочеться звернути на себе увагу, то це можна зробити за допомогою простих, але ефективних речей та аксесуарів, які додадуть образу стилю і він точно не буде нудним. Що ж слід додати до свого гардеробу експерти розповіли в матеріалі OBOZREVATEL.

Як освіжити літній образ

Акцентна сумка

Свій look можна підкреслити яскравою сумкою, але дивіться, щоб вона гармонійно поєднувалася з вашим одягом, не обов’язково, щоб аксесуар був масивним, можна просто вибрати модель незвичайної форми, або, наприклад, плетений фасон. Цей аксесуар підкреслить ваш образ і "оживить" його.

як освіжити образ за допомогою яскравої сумки

Яскравий топ

Зазвичай під час формування образу дівчини вибирають чорний або білий топ, оскільки вони ідеально поєднуються практично з усіма речами: джинсами, шортами, спідницями тощо. Але зробіть стильну трансформацію та додайте яскраву деталь, наприклад, салатовий чи жовтий топ.

як освіжити образ за допомогою яскравого топу

Головний убір

Ще один незамінний аксесуар у спеку, але його можна використовувати не тільки для захисту голови від палючого сонця, але й для того, щоб підкреслити свій модний образ. Перевагу краще віддати солом’яним капелюхам, але не надто широким, а також пов’язкам або хусткам.

як освіжити образ за допомогою головного убору

Акцентна блуза чи сорочка

У прохолодну погоду для створення елегантного та жіночного образу вибирайте блузи або сорочки у яскравих кольорах та з незвичайними принтами. Їх добре комбінувати з класичним низом та туфлями-човниками. Якщо у вас в гардеробі є лише класичні сорочки, тоді асиметрично їх застебніть або зав’яжіть на вузлик, щоб вони виглядали стильніше.

як освіжити образ за допомогою стильної блузки

Аксесуари

Цього літа не обійтися і без прикрас, які додають образу завершеності. Можна підкреслити своє вбрання масивними сережками або цікавою підвіскою, а також яскравим браслетом. Але слідкуйте за тим, щоб аксесуари гармонійно поєднувалися з одягом.

як освіжити образ за допомогою аксесуарів

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