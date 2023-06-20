Правило "трьох кольорів": як використовувати цей прийом в одязі, щоб бути найстильнішою

Це правило може стати ключем до гармонії образів

Є безліч способів, які допоможуть цього літа "освіжити" ваш образ, щоб він був стильним та гармонійним. Але спроби правильно сформувати look можуть додати стресу і забрати дорогоцінний час. Щоб спростити цей процес, модницям рекомендують використовувати правило "трьох кольорів".

Цей прийом дозволяє грати з різними відтінками в одязі, взутті та аксесуарах, але при цьому ви виглядатимете бездоганно. Детальніше про те, як правильно використовувати це правило, розповіли експерти в матеріалі Womanel.

Як правильно поєднувати кольори в одязі

Дівчатам потрібно вибрати три кольори для образу на весь день і слід продумати все до найдрібніших деталей, включаючи аксесуари та макіяж. Вбрання має складатися з домінуючого кольору, другорядного, який його доповнює і акцентного відтінку.

Експерти радять модницям експериментувати спочатку з нейтральними вбраннями та принтами, але якщо ви хочете додати в образ яскравості, тоді додайте кольорового сплеску. Для цього використовуйте колірне коло, наприклад, добре поєднуватиметься зелений, синій та фіолетовий — сформуйте образ із синьої смугастої сорочки, оливково-зелених штанів та фіолетового піджака.

Також ви будете в центрі уваги, якщо оберете жовту сукню з візерунком, синю сумку та туфлі зеленого відтінку. Ці кольори цілком гармонійно виглядають разом. Ідею стильного образу, під час якого використовувалося правило "трьох кольорів", можна підглянути у фешіоністки Приянки Ядав. Для свого образу вона обрала домінуючим кольором червоний, другорядним — бежевий та акцентним — смарагдовий (зелений).

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