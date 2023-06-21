Таких лише три: яким знакам Зодіаку карти Таро ось-ось обіцяють прибуток

У цих знаків будуть дуже добре йти справи цього тижня

У 2023 році дуже багато хто бореться з фінансовими труднощами, проте три знаки Зодіаку поки що зможуть ненадовго про них забути.

Цими знаками є Леви, Козороги та Риби, — каже фінансовий гороскоп за картами Таро від "Телеграфу" на тиждень із 19 по 25 червня.

Левам випав Паж жезлів

Карта вказує, що на тижні у Вас будуть сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся Ви ними, залежить тільки від Вас.

Козерогам випала Десятка пентаклів

Ваше фінансове становище почне помітно зростати, Ви можете отримати сімейні гроші, спадок, пенсію. Карта вказує, що Ви можете досягти процвітання в родинному колі, наприклад, попрацювавши з родичами над спільною справою.

Рибам випала Трійка пентаклів

Це дуже гарна карта. Вона не обіцяє запаморочливого успіху й раптово приваленого багатства, проте вказує, що Ваші справи повільно, але впевнено йдуть вгору — очікуване підвищення трапиться свого часу, а збитків, непередбачених витрат і втрат поки що не передбачається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року згідно з картами Таро.