Літнє сонцестояння 2023: які існують ритуали та заборони у цей день

Цього дня висота підйому Сонця на небосхилі вважається найвищою

В 2023 році в Україні літнє сонцестояння відбудеться 21 червня о 17:57 (за київським часом). Сьогодні світловий день буде найдовшим у році й становитиме 16 годин 27 хвилин. У давнину цей день був пов’язаний з магічними ритуалами, оскільки ця подія має найсильнішу енергетику.

Фахівці кажуть, що цю енергетику потрібно використовувати правильно, щоб отримати позитивний заряд, а для цього важливо виконати певні обрядя та дотримуватися низки заборон.

Ритуали на День літнього сонцестояння

Ритуал на папір

Враховуючи, що цей день має потужну енергетику, можна загадати бажання і якщо все зробити правильно, тоді воно обов’язково здійсниться. Візьміть білий аркуш паперу та червоний олівець. Напишіть на листочку кілька своїх бажань та вкажіть дату виконання. Уявіть все, що хочете отримати. Після цього згорніть папір кілька разів і сховайте в затишне місце – до вказаної дати мрія здійсниться.

Ритуал на гроші

Візьміть всю готівку, яка є в будинку й покладіть на підвіконня так, щоб на неї падали сонячні промені. Подумки попросіть у Сонця привнести у вашу родину фінансове благополуччя, а вранці 23 червня приберіть гроші в затишне місце.

Ритуал на кохання

Візьміть букет із червоних квітів, перев’яжіть такого ж кольору стрічкою та поставте їх у вазу. На листку напишіть ім’я коханого і покладіть у букет. Подумки попросіть у Сонця допомогти вам знайти з ним щастя. Не торкайтеся букета доки він не зав’яне, потім квіти викиньте, а папір спаліть.

Заборони у День літнього сонцестояння

Експерти радять цей день провести з позитивними думками, тож 21 червня категорично заборонено:

сваритися, конфліктувати, виявляти агресію, з’ясовувати стосунки, нецензурно висловлюватись, ображати когось і підвищувати голос;

заборонено плакати, перебувати в зневірі та депресії, скаржитися на своє життя, лінуватися та впускати в свою голову негативні та злі думки;

не варто одягати темний одяг.

"Телеграф" писав раніше, як правильно провести день літнього сонцестояння. Ці прості поради допоможуть вам покращити життя.