Обов’язково потикайте у м’ясо: як вибрати якісну свинину

Лайфхаки, які допоможуть приготувати смачну страву

Свинина – універсальне м’ясо, яке піддається всім видам термічної обробки без втрати смакових якостей. Існує безліч оригінальних рецептів, завдяки яким ви можете пригостити своїх близьких та знайомих смачною та корисною стравою.

Щоб супи зі свинини наваристими та жирними, а відбивні – ніжними та соковитими, слід правильно вибрати м’ясо. Разом з Рixelinform розповімо, на що при цьому звернути увагу.

Як вибрати якісне свиняче м’ясо

На вибір свинини впливає спосіб, який ви збираєтеся використовувати для приготування м’яса. Щоб приготувати смачне м’ясо, запам’ятовуйте лайфхаки.

Наприклад, для приготування супу слід віддавати перевагу лопатці на кістки або реберцям – з ними бульйон буде ароматним. А от якщо плануєте пригостити домашнім салатом або другою стравою, підійде м'якуш з лопатки, стегенця або менш бюджетна вирізка.

При купівлі м’яса краще віддавати перевагу охолодженій свинині. Звичайно, за якістю заморожене м’ясо нічим не гірше, але в цьому випадку ви не зможете визначити його якість.

У якісного м’яса має бути суха поверхня, а колір – рожевий та однорідний з білими прожилками. Темних плям та обвітрених ділянок бути не повинно.

Звісно, від якісної свинини не повинно бути ніяких сторонніх запахів. Наприклад, якщо ви відчули кислинку, відкладіть шматок м’яса убік.

Перевірити упаковане у плівку м’ясо допоможе одна маленька хитрість. Просто натисніть на шматок — ямка, що з’явилася на свинині, повинна розгладитися протягом декількох секунд.

З вибраного шматка м’яса можна приготувати хрінник. Ця старовинна українська страва здивує вас незвичайним поєднанням смаків