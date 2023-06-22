Рус

Картопля виросте розміром з кулак: встигніть удобрити рослину поки вона цвіте цим безкоштовним підживленням

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
За таке добриво картопля віддячить вам щедрим урожаєм
За таке добриво картопля віддячить вам щедрим урожаєм. Фото Freepik

Для гарного росту та гарного розвитку картоплі рослині потрібне підживлення

Кінець червня та початок липня – це пора активного цвітіння картоплі. Цей момент важливо не пропустити, і правильно удобрити грядки, щоб отримати щедрий урожай картоплі, яка буде розміром з великою кулак.

Як зазначає портал prostoway, сприяти формуванню великих плодів допомагає такий елемент як калій. Саме його необхідно внести в кореневу систему, що картопля виросла великою і смачною.

Не поспішайте одразу бігти в магазин за калійними добривами, адже можна скористатися безплатним аналогом — звичайним попелом. Він є ефективним джерелом харчування для картоплі. Таке підживлення варто вносити з інтервалом у 2 тижні на картопляну грядку.

Для цього є два способи: у сухому та "мокрому" вигляді (розбавлений з водою). При чому будь-який спосіб ви оберете, ефект буде однаково помітний.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким засобом поливають перець досвідчені дачники, щоби збільшити врожайність. А ще ми писали, як використовувати бананову шкірку для підживлення популярних рослин.

Теги:
#Картопля #Город #Лайфхак #Добриво