Картопля виросте розміром з кулак: встигніть удобрити рослину поки вона цвіте цим безкоштовним підживленням

Для гарного росту та гарного розвитку картоплі рослині потрібне підживлення

Кінець червня та початок липня – це пора активного цвітіння картоплі. Цей момент важливо не пропустити, і правильно удобрити грядки, щоб отримати щедрий урожай картоплі, яка буде розміром з великою кулак.

Як зазначає портал prostoway, сприяти формуванню великих плодів допомагає такий елемент як калій. Саме його необхідно внести в кореневу систему, що картопля виросла великою і смачною.

Не поспішайте одразу бігти в магазин за калійними добривами, адже можна скористатися безплатним аналогом — звичайним попелом. Він є ефективним джерелом харчування для картоплі. Таке підживлення варто вносити з інтервалом у 2 тижні на картопляну грядку.

Для цього є два способи: у сухому та "мокрому" вигляді (розбавлений з водою). При чому будь-який спосіб ви оберете, ефект буде однаково помітний.

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