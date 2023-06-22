Змішайте ці компоненти і пил ще довго не з’явиться в будинку: чудодійний засіб для прибирання

Зроблений своїми руками спрей допомагає довше зберігати чистоту в будинку

Прибирання — хоч і необхідна процедура, але далеко не найприємніша. Заради скорочення кількості роботи по дому доводиться вдаватися до різноманітних хитрощів.

Однією з таких поділилася блогер Mama Mila. Для того, щоб у будинку довго не збирався пил, вона радить використовувати саморобний засіб з доступних компонентів.

Як зробити спрей для видалення пилу

Змішайте одну чашку води з чвертю чашки оцту, додайте чотири краплі лимонної олії, а потім ще дві столові ложки кокосової олії. Отриману суміш перелийте в ємність із пульверизатором. Перед використанням добре збовтайте засіб.

Розпиліть спрей на меблі та протріть її м’якою тканиною з мікрофібри.

Блогер запевняє, що оцет очищатиме поверхні від бруду, лимонна олія допоможе добре відполірувати меблі, а кокосова олія запобігатиме появі пилу на поверхнях.

Перед використанням цього засобу рекомендується перевірити його дію на непомітній ділянці меблів.

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