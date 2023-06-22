Підійде для добрив і не тільки: як яєчна шкаралупа може стати незамінним помічником на дачі

Експерти настійно не рекомендують викидати шкаралупу у відро для сміття

Досвідчена господиня обов’язково вигадає, як на дачі можна використовувати бананову шкірку або шкаралупу від яєць. Адже у цих відходах містяться корисні речовини, зокрема калій, які можуть принести користь городу.

Насправді яєчна шкаралупа має безліч застосувань, тому не поспішайте її позбуватися. Як вона може допомогти дачникам експерти розповіли у матеріалі "24 каналу".

Як використовувати яєчну шкаралупу для городу

Добрива для розсади

Якщо хочете "підгодувати" свої рослини на городі. Візьміть шкаралупу від п’яти яєць, перетріть її дрібно, залийте окропом і накрийте кришкою. Залишіть настій на 7 днів. Потім одержану суміш розведіть з водою у співвідношенні 1:3 і використовуйте для розсади.

Боротьба зі шкідниками

Яєчна шкаралупа допоможе відлякати шкідників, таких як "чорна ніжка", колорадський жук або равлики. Її треба подрібнити та прокопати між рядами на городі. І тут вона також послужить як добриво.

Розкислення ґрунту

Цей метод допоможе рослинам, які ростуть на нейтральній або слаболужній землі, зокрема помідорам, гарбузам, зелені. Порошок із яєчної шкаралупи необхідно розсипати по грядках із розрахунку 1 склянку на 1 кв. м.

Розпушення ґрунту

Також яєчна шкаралупа допомагає розпушити ґрунт, зменшуючи його насиченість. А ще завдяки цьому, вода і повітря краще надходитимуть до землі, що позитивно позначиться на майбутньому врожаї.

Мульчування

Візьміть яєчну шкаралупу, розламайте (необов’язково подрібнювати на порошок) і посипте грунт. Вона довго не перегниватиме завдяки щільній структурі. Земля у свою чергу не пересихатиме, а рослини будуть захищені від шкідників.

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