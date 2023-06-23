Ідеальна пшоняна каша: кухарі знають секретний спосіб, з яким вона не гірчить

Чудовий варіант гарніру

Нещодавно ми розповідали, як правильно варити манну крупу. Тепер ділимось секретами приготування пшоняної каші.

Сучасні кулінари рідко її готують — всьому виною гірчинка, яку готова каша іноді має. Як пишуть "Знай", найчастіше крупа гірчить через якість зерна. Наприклад, якщо під час зберігання зерно намокло або відволожилося. Також гіркота може з'явитися, якщо при збиранні зерна у пшоно випадково потрапили інші рослини. Та правильно приготована каша не буде віддавати гіркотою.

Як варити пшоно, щоб воно не гірчило

Крупу слід ретельно промити — у теплій та холодній воді. Спершу на 20 хвилин заливаємо гарячою водою, а потім добре промиваємо під холодною проточною водою. Промивання також можна поєднати із варінням — пшоно просто доводять до кипіння, а потім воду зливають і знову наливають чисту і холодну.

Але найкращий спосіб — замочити крупу на 5-6 годин у холодній воді. Можна підсушити пшоно на сковороді до золотистого кольору.

Якщо навіть після цих маніпуляцій каша все одно буде гіркою, значить, причина у якості крупи. Краще відмовитися від її вживання. Також ми розповідали, як правильно обирати капусту.